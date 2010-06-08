Человек Януковича предлагает превратить Крым в оффшорную зону

Оффшорная зона могла бы быть создана в Крыму на период до вступления Украины в Европейский союз, считает постоянный представитель президента в автономии Сергей КУНИЦЫН.

«Закрывается Мадейра, закрывается Кипр в связи со вступлением в Евросоюз, а это - оффшорные зоны, банковские зоны. Вы знаете, где хранят деньги наши и не наши богатеи - они хранят их, как правило, в оффшорных зонах. В связи с тем, что эти две территории будут закрываться, капитал будет искать, куда идти», - заявил крымский представитель Виктора ЯНУКОВИЧА на пресс-конференции в Симферополе.

По мнению КУНИЦЫНА, Украина могла бы воспользоваться ситуацией.

«Можно было бы посмотреть, скажем, Крым в качестве того, чтобы здесь были элементы банковского оффшора. Мы же не можем сказать, когда мы туда (в Евросоюз) вступим, поэтому, почему бы с этим не поработать?», - сказал представитель президента.