Закон о Севастополе сейчас не актуален, решил губернатор

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ считает, что, несмотря на отсутствие закона о Севастополе, в настоящее время созданы все условия для эффективного функционирования ветвей власти города.

На вопрос журналистов, насколько реально принятие закона о Севастополе в ближайшее время, САРАТОВ заявил о поддержке заявления президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который считает, что ситуация в Севастополе стабильна, и принятие такого закона сейчас неактуально, сообщила пресс-служба администрации.

«Сегодня власть в Севастополе может работать эффективно в соответствии с тем законодательством, которое существует, поэтому принятие закона не является первоочередной задачей, так как в числе первоочередных задач в Украине - проведение экономических реформ и реформы судебной системы», - заявил губернатор.

Вместе с тем, САРАТОВ отметил, что «так или иначе стоит вопрос о конституционной реформе, и при ее проведении будет рассматриваться закон “О городе-герое Севастополе”».