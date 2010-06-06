Фестиваль «Великое русское слово» открылся в Крыму

Международный фестиваль «Великое русское слово», направленный на популяризацию русского языка, стартовал в воскресенье в Ялте. На открытие, которое проходило в крупнейшем в Крыму концертном зале, собрались около 2,5 тысяч человек.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ назвал фестиваль настоящим праздником для тех, кто разделяет гуманитарные ценности русской культуры.

«Сегодня в отношениях наших стран происходят позитивные перемены. Для расширения гуманитарных контактов популяризация русского языка в Украине, безусловно, имеет важное значение», - говорится в приветствии МЕДВЕДЕВА, которое передал участникам форума спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ.

Глава российского государства выразил уверенность, что фестиваль «Великое русское слово» будет содействовать «углублению тесных связей между народами России и Украины».

Приветствия направили также премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ, министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ и глава Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Министр образования РФ Андрей ФУРСЕНКО, который прибыл на открытие форума, назвал международную встречу «встречей русского мира». Он поблагодарил всех собравшихся за то, что они в тяжелые годы сохранили «наш общий язык, не давали на него наступать, поддерживали его и развивали».

«Русский мир буде развиваться, русский мир будет крепнуть, русский мир будет объединять нас всех - тех, кто считает русский язык главным языком», - заявил министр.

Форум «Великое русское слово» завершится 12 июня, в день России, митингом и концертом в Симферополе.

В дни фестиваля во крымских городах пройдут семинар преподавателей русского языка и литературы, круглый стол «Украина и Россия: новое взаимодействие» с участием политиков, пушкинские, гоголевские, кирилло-мефодиевские чтения, праздник русской книги, фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!», выставка рисунков детей «Мир русской сказки».

Мероприятие проводится на деньги из крымской казны, министерства иностранных дел РФ, правительства Москвы, фонда «Русский мир» и всекрымского движения «Русское единство».

Фестиваль «Великое русское слово» вперые прошел в Крыму в 2007 году.