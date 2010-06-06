В канале в Крыму утонул подросток

Мальчик-подросток утонул в Северо-Крымском канале.

Несчастный случай произошел 5 июня в непредназначенном для купания месте в Джанкойском районе на севере автономной республики, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

16-летний юноша купался вместе с друзьями.

«Подросток начал тонуть, после чего его никто не видел», - говорится в пресс-релизе.

Водолазы МЧС нашли тело мальчика на глубине пяти метров.