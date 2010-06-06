В канале в Крыму утонул подросток
11:51, 06 июня 2010Крым
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Мальчик купался с друзьями
Мальчик-подросток утонул в Северо-Крымском канале.
Несчастный случай произошел 5 июня в непредназначенном для купания месте в Джанкойском районе на севере автономной республики, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
16-летний юноша купался вместе с друзьями.
«Подросток начал тонуть, после чего его никто не видел», - говорится в пресс-релизе.
Водолазы МЧС нашли тело мальчика на глубине пяти метров.
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