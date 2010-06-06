Пьяный разбился в Симферополе при попытке попасть в квартиру

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбился в Симферополе при попытке попасть в свою квартиру на четвертом этаже дома через балкон пятого этажа, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям вечером пятого июня.

«Мужчина, 1947 года рождения, упал с пятого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в пресс-релизе.

На место происшествия выезжали сотрудники милиции и врачи «скорой помощи».