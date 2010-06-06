Пьяный разбился в Симферополе при попытке попасть в квартиру
11:25, 06 июня 2010Крым
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Сорвался с балкона на пятом этаже
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбился в Симферополе при попытке попасть в свою квартиру на четвертом этаже дома через балкон пятого этажа, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о несчастном случае поступила к спасателям вечером пятого июня.
«Мужчина, 1947 года рождения, упал с пятого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в пресс-релизе.
На место происшествия выезжали сотрудники милиции и врачи «скорой помощи».
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