Янукович назначил председателя Советской райгосадминистрации
09:00, 06 июня 2010Крым
1 0
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Григория ГЛОБИНЦА председателям Советской районной государственной администрации Крыма, говорится в распоряжении, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.
Ранее администрацией руководил Александр ШУЛЬГА. Он умер от инфаркта в конце 2009 года.
ГЛОБИНЕЦ во время второго срока президентства Леонида КУЧМЫ возглавлял Красногвардейскую райгосадминистрацию Крыма.
Он - член Народной партии, лидером которой является Владимир ЛИТВИН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter