Янукович назначил председателя Советской райгосадминистрации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Григория ГЛОБИНЦА председателям Советской районной государственной администрации Крыма, говорится в распоряжении, текст которого размещен на официальном сайте главы государства. Ранее администрацией руководил Александр ШУЛЬГА. Он умер от инфаркта в конце 2009 года. ГЛОБИНЕЦ во время второго срока президентства Леонида КУЧМЫ возглавлял Красногвардейскую райгосадминистрацию Крыма. Он - член Народной партии, лидером которой является Владимир ЛИТВИН.

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