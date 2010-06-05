Байкеры устроили карнавал

Около семидесяти мотоциклов, которыми управляли крымские байкеры в карнавальных костюмах или в кожаной одежде, проехали по центральным улицам Симферополя и открыли шествие по случаю 226-летия со дня основания города, передает УНИАН.

«Мотокарнавал» проводится в четвертый раз и является социальным проектом. В этом году он включен в план мероприятий ко Дню города.

«Мы дарим Симферополю праздник. Проект для нас очень важен, поскольку популяризирует /байкерское/ движение. Мы хотим разрушить мифы, потому что еще очень многие живут стереотипами американского кино, где пузатые злые дядьки – это байкеры. На самом деле – все не так», – сказала организатор акции Ленура МЕЛЬГАЗИЕВА.

Среди карнавальных нарядов были костюмы котов, коровы, лисы, ведьм, ангела, привидения, пирата, самурая, цыган, клоунов, секретных агентов, стиляг, военных, утреннего хирурга-реаниматора со спиртным в качестве «лекарств», Чингачгука.

Проехав на железных «конях» по улицам, байкеры возглавили пешую колонну, в которой по главному проспекту Симферополя шли несколько тысяч человек, среди них мэр города Геннадий БАБЕНКО, представители исполкома, работники предприятий, воспитанники спортивных и танцевальных школ, студенты, а также активисты Партии регионов и комсомольцы.

Жители Симферополя в субботу и воскресенье отмечают 226-летие со дня основания города.

Официальной датой рождения Симферополя считается 1784 год – в феврале российская императрица Екатерина II подписала указ о создании Таврической области, а в июне появились первые строения возле крымскотатарского поселения Ак-Мечеть, – хотя некоторые историки утверждают, что возраст города стоит отсчитывать со времени образования древнего городища Неаполя Скифского.