«Агоны» стартовали в Херсонесе с шоу аргонавтов

Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» открылся в национальном заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе вечером 4 июня грандиозным шоу, передает УНИАН.

Зрители увидели театрализованное представление – соединение хореографии, музыки, слова, огня и света – о путешествии аргонавтов во главе с Ясоном за золотым руном. Действо проходило в амфитеатре Херсонеса. Рядом расположились живые статуи: актеры в образах греческих богинь, муз и воинов.

После небо над Херсонесом озарил фейерверк.

«Я считаю, что это – поразительный фестиваль, отличающийся от других тем, что он устремляет свои взоры в прошлое, дабы не быть дедами, непомнящими своего родства, дабы брать лучшее, что есть в прошлом. Ибо не может быть без прошлого прекрасного будущего. Господи, если бы человечество всегда, во всех своих начинаниях – добрых и злых, прекрасных и непонятных – помнило о том, что без прошлого не бывает будущего, было бы на земле гораздо спокойнее», – сказал народный артист СССР, вахтанговец Василий ЛАНОВОЙ во время открытия «агон».

В рамках фестиваля, который пройдет в крымских городах, актеры театров Украины, России, Азербайджана и Турции покажут свои постановки.

Помимо этого, пройдут творческие встречи, выставки, «музейная страница».

Жюри фестиваля возглавляет народная артистка Украины Лариса КАДЫРОВА. В его состав вошли актеры и театральные критики.

«Боспорские агоны» проводятся в Крыму уже в двенадцатый раз. Раньше фестиваль организовывали только в Керчи, в последние годы он охватывает практически все города крымского полуострова.

«Альма-матер фестиваля – Керчь, но когда-то организаторы, собравшись, подумали: надо, чтобы фестиваль «прошелся» по всему Крыму. Каждому фестивалю, учитывая, что фестиваль – живой организм, претит статичность», – сказал журналистам министр культуры и искусств Крыма Александр ЕРМАЧКОВ.

«Боспорские агоны» завершатся 9 июня в Мраморных пещерах.