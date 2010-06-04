Милиционеру, сколотившему наркобанду, светят нары и баланда

Прокуратура Крыма закончила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении трех участников организованной группировки по обвинению в торговле наркотиками.

«Старший участковый инспектор милиции и двое его помощников организовали сбыт наркотиков в Красногвардейском районе (расположен в центральной части Крыма)», - говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры Украины.

Установлены одиннадцать эпизодов распространения каннабиса.

Кроме того, у одного из обвиняемых изъяты запасы нарковещества весом более 3 кг.