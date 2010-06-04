Милиционеру, сколотившему наркобанду, светят нары и баланда
10:32, 04 июня 2010Крым
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В деле одиннадцать эпизодов
Прокуратура Крыма закончила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении трех участников организованной группировки по обвинению в торговле наркотиками.
«Старший участковый инспектор милиции и двое его помощников организовали сбыт наркотиков в Красногвардейском районе (расположен в центральной части Крыма)», - говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры Украины.
Установлены одиннадцать эпизодов распространения каннабиса.
Кроме того, у одного из обвиняемых изъяты запасы нарковещества весом более 3 кг.
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