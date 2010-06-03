Махинаторы набрали в Сбербанке кредитов на 400 тысяч гривен

Прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам получения при помощи поддельных документов 400 тысяч гривен кредитов в отделениях "Сбербанка" ("Ощадбанка") в регионах Крыма, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В Евпатории руководители частного предприятия причинили 300 тысяч ущерба государственному банку, оформив кредит по "липовым" справкам с указанием завышенных доходов. Бумаги передали в банковское учреждение сотрудники фирмы - начальники обещали подчиненным направить деньги на развитие предприятия, но присвоили их себе. Прокуратура завела дело по факту мошенничества, злоупотребления служебным положением и должностного подлога.

В Бахчисарайском районе банковские служащие, зная о фиктивности предоставленных клиентом документов и наличии непогашенных займов, выдали ему еще пять кредитов почти на 100 тысяч гривен. Надзорное ведомство возбудило дело по факту злоупотребления служебным положением.