Рада отказалась от членства Украины в НАТО

Верховная Рада приняла за основу предложенный президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закона об основах внутренней и внешней политики Украины.

За проголосовали 253 депутата из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, законопроект поддержали 171 депутат от Партии регионов, 23 – от БЮТ, 10 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина и три внефракционных.

81 депутат проголосовал против.

ЯНУКОВИЧ в законопроекте “Об основах внутренней и внешней политики” предлагает исключить из законодательства нормы, по которым государство интегрируется в евроатлантическое пространство безопасности и хочет приобретения членства в НАТО.

Также президент предлагает определить приоритетной основой внешней политики приобретение нашим государством членства в Европейском Союзе.

Кроме того, в проекте закона отмечается, что “Украина, как европейское внеблоковое государство, осуществляет открытую внешнюю политику и хочет сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, избегая зависимости от отдельных государств, групп государств или международных структур”.

При этом соблюдение страной политики внеблоковости означает “неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного сотрудничества с НАТО и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес”.