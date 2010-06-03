Группу узбеков не пустили в Крым

Группу потенциальных незаконных мигрантов - пятнадцать граждан Узбекистана - не пропустили через государственную границу Украины 2 июня сотрудники пограничной службы в пункте пропуска "Крым", сообщила в четверг пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.

"15 граждан Узбекистана, в возрасте от 24 до 50 лет, при прохождении паспортного контроля не смогли ответить на вопрос пограничников о цели поездки в страну и не знали адреса следования", - говорится в пресс-релизе.

В целом, за минувшие сутки крымские пограничники отказали в пропуске через госграницу 22 людям, из них двадцать - потенциальные незаконные мигранты, в паспортах некоторых были поддельные отметки погранслужбы.