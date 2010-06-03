Янукович дал крымскому школьнику медаль
10:16, 03 июня 2010Крым
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Мальчик спас пенсионера в море
Президент Украины Виктор Янукович наградил медалью "За спасенную жизнь" ученика восьмого класса симферопольской школы Евгения Шатохина, который почти два года назад оказал помощь пожилому человеку, потерявшему сознание в Черном море.
Мальчик ранее получил почетное звание "Герой-спасатель года" и подарок министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
"Евгений Шатохин был представлен крымским главком МЧС в номинации "Герой-спасатель года", он получил это почетное звание и ценный подарок министра", - говорится в пресс-релизе.
Школьник спас человека на пляже поселка Николаевка в июле 2008 года.
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