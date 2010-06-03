Янукович дал крымскому школьнику медаль

Президент Украины Виктор Янукович наградил медалью "За спасенную жизнь" ученика восьмого класса симферопольской школы Евгения Шатохина, который почти два года назад оказал помощь пожилому человеку, потерявшему сознание в Черном море.

Мальчик ранее получил почетное звание "Герой-спасатель года" и подарок министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"Евгений Шатохин был представлен крымским главком МЧС в номинации "Герой-спасатель года", он получил это почетное звание и ценный подарок министра", - говорится в пресс-релизе.

Школьник спас человека на пляже поселка Николаевка в июле 2008 года.