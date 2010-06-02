3 июня - 9.00. Божественная литургия на горе Мангуп, которую проведет митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ.

"Впервые в истории Симферопольской и Крымской епархии правящий архиерей совершит божественную литургию на горе Мангуп в Бахчисарайском районе, где находятся руины столицы раннесредневекового княжества Феодоро. Литургия пройдет на месте средневекового Храма Святых Константина и Елены в день памяти этих святых", - сообщает пресс-служба епархии.