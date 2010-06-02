Пресс-конференция "Язык вражды" и "джинса"

3 июня - 11.00. Пресс-конференция "Проблема соблюдения профессиональных стандартов и этических норм в СМИ: "язык вражды" и "джинса". Пресс-конференцию проводят преподаватели ТНУ: Алексей Морозли -руководитель проекта по мониторингу "языка вражды", директор проектов информационно-исследовательского центра "Интеграция и развитие", Ольга Володченко, Виктория Кондратская - эксперты по мониторингу "джинсы". Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к.106, информационный пресс-центр.

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