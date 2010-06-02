Прокуратура требует от «Крымгаза» тщательной проверки сетей

Прокуратура внесла представление главе правления «Крымгаза» с требованием устранить нарушения в работе компании при обследовании газовых сетей, сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуроры направили представление после проверки деятельности «Крымгаза», которую они провели вместе со специалистами территориальных органов госинспекции по энергосбережению, нацкомиссии регулирования электроэнергетики и госпромгорнадзора.

«Среди главных нарушений, выявленных в деятельности подразделений компании, - некачественное и несвоевременное обследование газовых сетей и ненадлежащее содержание надземных газопроводов», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, надзорное ведомство требует от крымских газовиков устранить такие нарушения, как: несоблюдение правил безопасности систем газоснабжения, неприменение мер для предотвращения дополнительных расходов энергоносителей и для взыскания задолженности за потребленное «голубое» топливо.