В Крыму обезвредили торпеду - улов ныряльщика

Пиротехники 2 июня уничтожили торпеду, найденную в конце мая в Двуякорной бухте на юго-востоке Крыма в пятидесяти метрах от берега неподалеку от завода «Гидроприбор», сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Взрывоопасный предмет подняли на специальные понтоны, отбуксировали на расстояние более полутора километров от берега и уничтожили путем подрыва на глубине пятнадцати метров», - говорится в пресс-релизе.

Житель Крыма 31 мая в поселке Орджоникидзе, занимаясь подводной охотой, обнаружил на глубине пяти метров подозрительный предмет и сообщил о нем в МЧС.

Оперативно-водолазная группа морского отряда 1 июня установила, что на дне Черного моря лежит торпеда образца 1912 года, которая использовалась и во времена Великой Отечественной войны. Вес ее взрывчатого вещества составляет около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте.