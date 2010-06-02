Начальнику уголовно-исполнительной инспекции грозит тюрьма

Прокуратура Керчи возбудила уголовное дело по факту получения начальником городского отдела уголовно-исполнительной инспекции 800 гривен взятки от осужденного, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

"Взятка дала право выезда за пределы города и, соответственно, возможность не появляться на регистрацию в отдел уголовно-исполнительной инспекции, что является нарушением условий отбывания наказания", - говорится в пресс-релизе.

Правоохранители задержали руководителя отдела во время передачи денег.

Прокуратура завела дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "получение взятки в большом размере или лицом, занимающим ответственное положение" Уголовного кодекса Украины. Санкция - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с запретом занимать определенные должности до трех лет и с конфискацией имущества.