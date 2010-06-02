В Крыму пройдет фестиваль «Великое русское слово». Бюджет - 2 миллиона

Международный фестиваль «Великое русское слово», направленный на популяризацию русского языка, пройдет в Крыму 6-12 июня: он откроется праздником улицы Пушкина в день рождения поэта и завершится в день России шествием и митингом в Симферополе.

«Будет очень насыщенная научная и политическая часть фестиваля», - сказал один из организаторов, первый вице-спикер крымского парламента Сергей ЦЕКОВ в среду на пресс-конференции в Симферополе.

Так, в Ялте в дни фестиваля пройдут научно-практическая конференция «Русский язык в поликультурном мире», всеукраинский семинар преподавателей русского языка и литературы, круглый стол «Украина и Россия: новое взаимодействие» с участием политиков.

В городах Крыма состоятся пушкинские, гоголевские, кирилло-мефодиевские чтения, праздник русской книги, фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!», выставка рисунков детей «Мир русской сказки» и детский фестиваль «Русский сувенир».

Фестиваль посетят делегация Госдумы РФ во главе с вице-спикером Светланой ЖУРОВОЙ, председатель московской городской думы Владимир ПЛАТОНОВ, первый зампредседателя Совета Федерации Александр ТОРШИН, посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ, ряд руководителей облсоветов юго-востока Украины и депутатов парламента от Партии регионов.

Организаторы надеются, что руководители России и Украины направят приветствия участникам форума.

Бюджет мероприятия составляет около 2 миллионов гривен, из них одна треть, менее 700 тысяч, - деньги крымской казны. Остальные средства выделяют Министерство иностранных дел РФ, правительство Москвы, фонд «Русский мир», всекрымское движение «Русское единство», а также регионы Украины.

«Великое русское слово» проводится в Крыму в начале лета с 2007-го года.