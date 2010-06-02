«Артеком» поруководит женщина
Назначен новый гендиректор
Генеральным директором международного детского центра «Артек» назначена Елена ПОДДУБНАЯ - ректор Института творчества, руководитель всеукраинского благотворительного фонда «Щасливі долоні», сообщила пресс-служба лагеря.
«Мы должны показать и доказать всем, что «Артек» был, есть и будет олицетворением детской мечты и единения людей с разной культурой, вероисповеданием и традициями», - сказала она на первой встрече с трудовым коллективом детского центра.
Борис НОВОЖИЛОВ, который руководил «Артеком» с сентября 2006 года, в конце мая этого года уволился с должности гендиректора по состоянию здоровья.
ПОДДУБНАЯ - педагог по образованию. Трудовую деятельность начинала со школы Дзержинска.