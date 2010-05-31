Госисполнитель отделался условным сроком за «потерянный» сухогруз

Госисполнитель, потерявший исполнительное производство по делу о конфискации в доход государства сухогруза стоимостью 350 тысяч гривен, получил условный срок за служебную халатность, сообщила прокуратура Крыма, не уточнив - какой.

"За допущенную служебную халатность, в результате которой сухогруз не был обращен в доход государства, а достался частникам, подсудимый приговорен к условному сроку наказания. Приговор суда изучается на предмет его соответствия всем требованиям закона", - говорится в пресс-релизе.

Правоохранители в ходе следствия изъяли судно. Сейчас оно находится на хранении.

В суд предъявлен иск для отмены сделок с подлежащим конфискации имуществом.