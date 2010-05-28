1400-летие ниспослания Корана отметят мусульмане Крыма

Приглашенные из Турции чтецы прочитают аяты Корана в Симферополе 12 июня во время акции, посвящённой 1400-летию ниспослания священной книги мусульман.

Приверженцев ислама призывают прийти в крымскотатарский академический театр. Там им расскажут об истории священной книги, говорится в объявлении Духовного управления мусульман Крыма /ДУМК/.

«ДУМК приглашает всех мусульман принять участие в мероприятии и узнать много полезного и нового о книге мусульман», - говорится в сообщении.

Духовное управление мусульман Крыма отмечает, что мероприятия и семинары, темой которых является Коран, проводят в этом году «мусульмане, живущие во всех концах мира».

Коран - священная книга мусульман (приверженцев ислама).

Священное писание ниспослал Мухаммеду Аллах.

В Коране насчитывается 114 сур (глав). Главы разделены на аяты (стихи).