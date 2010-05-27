Яценюк призвал депутатов Крыма прекратить пиар на языке

Лидер партии «Фронт перемен», депутат Верховной рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает «чисто политическим пиаром» решение крымского парламента о региональном статусе русского языка.

«Я бы посоветовал крымским депутатам внимательно прочитать Конституцию АРК и Закон Украины «О языках», где черным по белому написано о статусе русского языка», - отметил ЯЦЕНЮК в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов, передает УНИАН.

По его словам, всем известно, что 90% жителей Крыма разговаривают на русском языке, и что этот язык имеет в автономии защищенный статус.

«Какие-либо вопросы относительно языка, относительно оценки истории имеют одну задачу - отвлечь внимание людей от реальной действительности в Украине», - подчеркнул ЯЦЕНЮК.

Верховный совет Крыма в среду одобрил восемь постановлений и обращений, направленных на расширение сферы использования русского языка.