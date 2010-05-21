Кабмин даст 50 млн. грн. на объездную дорогу в Симферополе

Кабинет министров Украины на следующей неделе выделит 50 миллионов гривень на продолжение строительства объездной дороги вокруг Симферополя, сообщил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«На той неделе пятьдесят миллионов мы перечислим», - сказал он журналистам в Симферополе.

По словам руководителя Совета министров Крыма Василия ДЖАРТЫ, при нормальном финансировании первый участок дороги, длиной 7,3 километра, будет готов до конца 2010 года.

КЛЮЕВ заявил, что для завершения строительства дороги потребуется 0,8-1 млрд. гривен.

«Мы с Минфином поработаем, чтобы вторую и третью очередь закончить. Может быть, мы отработаем под государственную гарантию, выделим кредитную линию, чтобы закрыть эту проблему. Дорога строится с 74 года - слишком долго», - сказал вице-премьер.

После строительства объездной дороги транзитный транспорт сможет идти на Севастополь и поселок Николаевка, минуя Симферополь. Это позволит разгрузить город.