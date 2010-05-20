Литвин предлагает пускать натовцев в холодный Крым

Военные учения с участием иностранных войск нецелесообразно проводить в Крыму во время курортного сезона, считает председатель Верховной рады Украины Владимир ЛИТВИН.

«Лучше все учения в части Крыма проводить не в курортный сезон», - сказал спикер на пресс-конференции в Ливадии (Ялта) после заседания консультативного совета по вопросам местного самоуправления.

ЛИТВИН заявил, что учения нужно планировать так, чтобы парламент принимал закон о допуске иностранных войск на территорию Украины не в середине года, а, например, в конце.

Председатель Верховной Рады отметил важность маневров с участием иностранных войск - они позволяют учиться украинским армейцам в условиях недостаточного финансирования министерства обороны. Украина платит за маневры 10-12%, иностранные государства, начиная от стран НАТО и заканчивая Молдовой, - все остальное.

ЛИТВИН призвал областные советы Украины, чьи руководители принимали участие в заседании консультативного совета, не устраивать «парад обращений» против учений со странами НАТО.