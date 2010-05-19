Россия и Украина достигнут компромисса в делимитации морской границы

Решение о делимитации морской границы между Украиной и Россией будет компромиссным для двух государств, заявил заместитель главы администрации украинского президента Андрей ГОНЧАРУК, передает УНИАН.

"Процесс переговоров идет, и он непростой... Решение будет компромиссное - и это понятно. Оно будет учитывать национальные интересы Украины и Российской Федерации", - сказал ГОНЧАРУК на брифинге.

Украина будет настаивать на четком разграничении границы с Россией в Керченском проливе, но готова идти на компромиссы по экономическим вопросам, заявил журналистам директор департамента информационной политики украинского министерства иностранных дел Олег ВОЛОШИН

"Мы настаиваем на четком разграничении границы, но мы готовы идти на компромиссы по экономической составляющей", - сказал ВОЛОШИН.

По его словам, Украина готова искать такие модели, которые позволят судам под российским флагом "чувствовать себя нормально", проходя по Керченскому проливу.

Он заявил, что вопрос принадлежности острова Коса Тузла не рассматривается. "Тузла вообще не обсуждается. Это - украинская территория", - сказал ВОЛОШИН.

Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года.

Позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

Россия 29 сентября 2003 года начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (РФ) в направлении Керчи к Тузле. Правительство Украины расценило это как посягательство на суверенитет государства. Строительство прекращено 23 октября в 102 метрах от линии украинско-российской границы.