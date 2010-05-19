США передали Севастополю медоборудование на $600 тысяч

Три контейнера медицинского оборудования и инструментов на сумму 573 тысячи долларов получили две севастопольские больницы в рамках гуманитарного проекта госдепартамента США и американской общественной организации «Международная помощь и развитие».

Переданное оборудование - новое, заявил начальник управления охраны здоровья севастопольской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ.

Среди гуманитарной помощи - хирургические инструменты, микроскопы, гинекологические кровати, шприцы, простыни.

«Мы планируем продолжать реализовать такие программы в Украине, в том числе в Крыму. Мы доставим сто сорокафутовых контейнеров с медоборудованием и медпринадлежностями, которые будут распределены среди учреждений Симферополя», - сказал журналистам директор гуманитарных программ офиса по координации помощи США в Европе и Евразии Джеральд ОБЕРНДОРФЕР.