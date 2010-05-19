На плату за вход на пляж можно жаловаться в милицию

Милиция Крыма призывает жителей полуострова и туристов сообщать ей о взимании платы за вход на пляж, мошенничество и неправомерные действия правоохранителей.

"Великий комбинатор (Остап Бендер) знал четыреста "сравнительно честных" способов отъема денег у граждан. Это качество литературного персонажа весьма импонирует некоторым предпринимателям Южнобережья. В частности, кое-кто из них давно взял на вооружение эпизод с взиманием денег за вход в Провал", - говорится в пресс-релизе.

Сообщать о правонарушениях можно по телефону в Симферополе (0652) 556-285 с понедельника по пятницу, с 10 до 17-ти часов.

Совет министров Крыма в конце апреля запретил брать плату с отдыхающих за вход на пляжи полуострова общего пользования.