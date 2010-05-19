Из Крыма доносятся требования ввести двойное гражданство

Россия и Украина должны ввести двойное гражданство для выхода украинского государства из экономического и политического кризиса, считает крымская организация партии "Русский блок".

"Жесткие тиски экономического и политического кризисов, сдавившие Украину, можно разжать только принятием срочных и неординарных мер. Требуем от Кабинета министров Украины немедленного начала переговоров с правительством России о введении института двойного гражданства между странами", - говорится в заявлении парторганизации.

По мнению его авторов, двойное гражданство позволит "снять искусственно созданные барьеры, культурно, экономически и политически разделяющие братские народы".

"Пора осознать: в Евросоюзе нужны только наши дешевые энергоносители и рабочая сила. Наоборот, чтобы выдержать мировую гонку технологий, Украине и России необходимо восстанавливать единый производственно-хозяйственный комплекс, а также в значительной мере утраченные в погоне за "европейской" родную культуру, историю, образование. Двойное гражданство - это еще и свободное общение миллионов наших граждан с родственниками без унизительных регистраций и позорных прозвищ "гастарбайтер", - заявили представители "Русского блока".