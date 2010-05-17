В Симферополе зажгли свечи в память о жертвах депортации

Крымскотатарская молодежь в понедельник вечером на центральной площади Симферополя зажгла две тысячи свечей в память о жертвах принудительного переселения крымских татар в Среднюю Азию в 1944 году, передает УНИАН.

«Шестьдесят шесть лет назад произошло трагическое событие - преступление по отношению к целому народу. Мы призываем признать депортацию крымских татар актом геноцида», - сказал почетный председатель крымскотатарского молодежного центра Эскендер БАРИЕВ журналистам.

Участники акции-реквиема выложили из свечек очертания крымского полуострова, цифру «66» - в этом году 18 мая отмечается 66-я годовщина депортации, надпись «No genocide», полумесяц со звездой и тамгу - национальный символ.

Акция «Зажги огонек в своем сердце», которая проводится в Симферополе не первый год, собрала около тысячи человек.

В нынешнем году мероприятие расширило географию, и, по данным организаторов, проходит в эти дни в Турции, Москве (РФ), Лондоне (Великобритания) и Украине - Киеве, Ивано-Франковске, Саках и ряде сел крымского полуострова.

Сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению государственного комитета обороны, подписанному руководителем СССР Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправы над советскими партизанами. Были депортированы около 190 тысяч крымских татар, большинство - в Узбекскую ССР.

В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х. Сейчас в Крыму живут более 1,9 млн. человек, из них около 265 тысяч - крымские татары. Еще, минимум, 100 тысяч хотели бы вернуться в Крым.