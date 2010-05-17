Россия и Украина не договорились о морской границе

Украина и Россия вернутся к вопросу делимитации морской границы между двумя государствами, и он будет решен положительно, заявил украинский президент Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной с российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ пресс-конференции.

ЯНУКОВИЧ констатировал, что в понедельник, несмотря на очевидный прогресс в большинстве вопросов, остались проблемы, которые не удалось решить полностью.

"Конечно, у нас есть вопросы очень принципиальные, над которыми нам придется еще поработать, например, делимитация нашей водной границы. Мы не смогли на этот раз прийти к решению, потому что было очень мало времени. Мы будем над этим вопросом работать, и я думаю, что мы его в самое ближайшее время доработаем", - сказал президент Украины.

Украина и Россия 17 мая заключили соглашение о демаркации государственной границы.

Страны пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

Россия 29 сентября 2003 года начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (РФ) в направлении Керчи к Тузле. Правительство Украины расценило это как посягательство на суверенитет государства.

Строительство прекращено 23 октября в 102 метрах от линии украинско-российской границы.