Прокуратура требует от правительства заняться религией

Прокуратура требует от Совета министров Крыма обеспечить контроль над деятельностью религиозных организаций, строительством в регионе культовых сооружений и использованием объектов историко-культурного наследия, сообщила пресс-служба ведомства.

«Во внесенном представлении надзорное ведомство указало на неисполнение в течение ряда лет указа президента и постановлений Совета министров, направленных на оптимизацию деятельности религиозных организаций», - говорится в пресс-релизе крымской прокуратуры.

Почти десять лет не решается проблема передачи религиозным организациям культовых сооружений.

«Двадцать один объект все еще служит светским целям», - заявила прокуратура.

В то же время используемые в культовых целях исторические памятники не охраняются, как того требует закон.

«Только на четвертую часть ценных для истории и культуры объектов органом охраны культурного наследия выданы охранные договоры», - говорится в пресс-релизе.

При этом возводятся и функционируют новые культовые сооружения, у которых нет правоустанавливающих документов.

«Например, в Симферопольском районе таких новостроев тринадцать, в Бахчисарайском - четыре», - отметила прокуратура.