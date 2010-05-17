Автомобиль сорвался с 70-метровой скалы в Севастополе

10:26, 17 мая 2010
Крым
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Водитель в больнице. Машина всмятку

Легковой автомобиль Renault сорвался со скалы высотой семьдесят метров на мысе Фиолент в Севастополе, водитель получил травмы и госпитализирован в больницу, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС. 

Инцидент произошел в воскресенье вечером. 

"Водитель не справился с управлением. Машина уничтожена", - говорится в пресс-релизе. 

Спасатели достали травмированного из автомобиля и передали медикам.

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