Автомобиль сорвался с 70-метровой скалы в Севастополе
10:26, 17 мая 2010Крым
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Водитель в больнице. Машина всмятку
Легковой автомобиль Renault сорвался со скалы высотой семьдесят метров на мысе Фиолент в Севастополе, водитель получил травмы и госпитализирован в больницу, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел в воскресенье вечером.
"Водитель не справился с управлением. Машина уничтожена", - говорится в пресс-релизе.
Спасатели достали травмированного из автомобиля и передали медикам.
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