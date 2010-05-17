Автомобиль сорвался с 70-метровой скалы в Севастополе

Легковой автомобиль Renault сорвался со скалы высотой семьдесят метров на мысе Фиолент в Севастополе, водитель получил травмы и госпитализирован в больницу, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел в воскресенье вечером.

"Водитель не справился с управлением. Машина уничтожена", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели достали травмированного из автомобиля и передали медикам.