Медведев считает ЧФ гарантом от передела в сфере евробезопасности

Военно-морская база России в Севастополе является гарантом сохранения европейской системы безопасности, заявил президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в интервью украинским телеканалам.

России и Украина в конце апреля ратифицировали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет.

"Сохранение той конфигурации, которая в Европе существует, является определенным залогом ее стабильности. Ведь как только возникает вакуум, возникает соблазн этот вакуум чем-то заполнить. Это происходило в истории Европы неоднократно", - цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

"Сохранение присутствия нашей военно-морской базы - это как минимум сохранение того расклада, который образовался достаточно давно, и это гарантия от желания что-либо переделить в сфере европейской безопасности. Причем я в данном случае уже имею в виду эффект не только для Украины и Российской Федерации, а я говорю обо всей Европе", - сказал МЕДВЕДЕВ.

Президент России считает, что именно по этой причине реакция в Европе и НАТО на российско-украинское соглашение о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Севастополе "была абсолютно спокойная". "Это мудро", - заявил МЕДВЕДЕВ.