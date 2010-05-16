«Таврия» выиграла Кубок Украины по футболу
20:05, 16 мая 2010Крым
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Симферопольская команда получила путевку в Европу...
Симферопольская "Таврия" завоевала Кубок Украины по футболу и получила путевку в четвертый квалификационный раунд Лиги Европы.
В финальном матче симферопольцы выиграли у донецкого "Металлурга" с общим счетом 3:2.
Основное время матча победителя не определило. Судьбу поединка решил гол Лаки Идахора в первом компенсированном тайме.
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