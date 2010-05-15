ПАСЕ приветствует указ Януковича об обустройстве крымских татар

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлют ЧАВУШОГЛУ приветствует подписание президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ указа о дополнительных мерах по обустройству крымских татар, сообщает официальный сайт ПАСЕ.

ЧАВУШОГЛУ надеется, что указ «послужит началом новой и позитивной главы» в социально-экономической и политической жизни крымских татар в Украине.

Президент ПАСЕ посетил Крым в преддверии 66-й годовщины выселения крымских татар с территории полуострова.

В субботу ЧАВУШОГЛУ встретился с представителями крымскотатарской общины и властей Крыма. Во встрече принял участие руководитель администрации президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, говорится в пресс-релизе.

ПАСЕ напоминает о своей ранее принятой рекомендации о репатриации и интеграции крымских татар.

ЯНУКОВИЧ, в частности, поручил Кабинету министров Украины ускорить утверждение концепции государственной этнонациональной политики и программы обустройства крымских татар и других депортированных по национальному признаку до 2015 года и проанализировать выполнение нормативно-правовых актов, направленных на обустройство репатриантов.

Справка УНИАН. В мае 1944 года руководитель СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении крымских татар из Крыма. Их обвинили в массовом дезертирстве из Красной армии и сотрудничестве с немецкими оккупантами. Из Крыма выселены около 190 тысяч крымских татар, большая часть - в Узбекистан.

Население Крыма сейчас составляет 1,9 млн. человек, из них более 265 тысяч - крымские татары. Еще, минимум, 100 тысяч хотят вернуться на полуостров.