Украина не потеряет Тузлу - МИД

Министерство иностранных дел исключает потерю Украиной острова Коса Тузла, говорится в заявлении департамента информационной политики украинского МИД.

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в пятницу заявила, что Украина может потерять Тузлу в результате делимитации украинско-российской границы в Керченском проливе.

"В МИД Украины крайне удивлены заявлениями представителей украинской оппозиции относительно переговоров о делимитации границы. Вопрос о принадлежности острова Коса Тузла Украине на этих переговорах не поднимается и никогда не поднимался. Остров является неотъемлемой частью территории украинского государства, что полностью признается Россией", - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел считает, что "отдельные политики" хотят "ввести в заблуждение общество и искусственно осложнить для украинской дипломатии ход успешно продвигающихся в последние месяцы переговоров о делимитации морской границы с Россией".