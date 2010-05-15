Севастополь принял бюджет выживания, а не развития

Бюджет Севастополя на 2010 год практически на 100% является социальным, заявил председатель севастопольского городского совета Юрий ДОЙНИКОВ.

"Этот бюджет действительно практически весь направлен на удовлетворение потребностей и отрасли здравоохранения, и образования, и всех направлений по поддержанию функционирования городского хозяйства. К сожалению, как ни парадоксально звучит, стопроцентность социальной составляющей в бюджете, это не хорошо. Это не предполагает возможности развития (бюджет развития немного превышает 51 млн. грн. - ред.)", - сказал ДОЙНИКОВ в эфире региональной государственной телерадиокомпании.

Горсовет Севастополя 13 мая утвердил бюджет города с доходной частью 1 млрд. 327,3 млн. грн. Расходная часть совпадает с доходной.

Главы представительской власти Севастополя заявил, что в целом бюджет можно признать оптимальным.

"Мы понимаем, что это действительно бюджет выживания. То есть, это тот бюджет, который позволит городу выжить, не нарушить основных обязательств по выплате заработной платы, по содержанию социальной сферы", - добавил ДОЙНИКОВ.