В рескомземе сменится председатель
12:36, 15 мая 2010Крым
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Русецкого отправили в Белогорский район
|Олег Русецкий
В последнее время РУСЕЦКИЙ возглавлял республиканский комитет по земельным ресурсам.
Кроме того, президент назначил Казбека КУБАЛОВА руководителем Красноперекопской райгосадминистрации Крыма, освободив от должности Кирилла ТРАНДАФИЛА.
ЛУГОВИК и ТРАНДАФИЛ уволены в связи с окончанием срока полномочий президента Виктора ЮЩЕНКО.
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