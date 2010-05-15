В рескомземе сменится председатель

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил депутата крымского парламента Олега РУСЕЦКОГО председателем Белогорской районной государственной администрации Крыма, уволив с должности Константина ЛУГОВИКА.

В последнее время РУСЕЦКИЙ возглавлял республиканский комитет по земельным ресурсам.

Кроме того, президент назначил Казбека КУБАЛОВА руководителем Красноперекопской райгосадминистрации Крыма, освободив от должности Кирилла ТРАНДАФИЛА.

ЛУГОВИК и ТРАНДАФИЛ уволены в связи с окончанием срока полномочий президента Виктора ЮЩЕНКО.