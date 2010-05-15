Спецзоны на 20 лет в Крыму не будет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отменил указ своего предшественника Виктора ЮЩЕНКО, которым он поручил Кабинету министров разработать законопроект о введении на территории Крыма специального экономического режима.

"Признать утратившим действие указ президента Украины от 23 декабря 2009 года №1096 "О мероприятиях по стимулированию инвестиционного и инновационного развития Автономной республики Крым", - говорится в указе ЯНУКОВИЧА.

ЮЩЕНКО поручил правительству разработать законопроект о введении в автономии спецрежима на двадцать лет и внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины в трехмесячный срок - то есть до 24 марта.

Министерство экономики по просьбе экс-президента подготовило проект создания спецзоны. Претендовать на льготы смогли бы инвестпроекты на сумму более 10 млн. евро в обрабатывающей промышленности, 5 млн. евро - в секторе сельского хозяйства, 2 млн евро - медицины, 0,5 млн. евро - туризма и сферы услуг.