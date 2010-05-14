В Северо-Крымском канале утонул ребенок

Мальчик утонул в Северо-Крымском канале на севере полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация об обнаружении тела шестилетнего жителя крымского села Братское поступила к спасателям от сотрудников милиции в четверг вечером .

Место, где найден погибший ребенок, не предназначено для купания. Там нет спасательной станции.

«Признаки насильственной смерти не обнаружены», - заявляет МЧС.