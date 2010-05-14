В Северо-Крымском канале утонул ребенок
09:55, 14 мая 2010Крым
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Место не предназначено для купания
Мальчик утонул в Северо-Крымском канале на севере полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация об обнаружении тела шестилетнего жителя крымского села Братское поступила к спасателям от сотрудников милиции в четверг вечером .
Место, где найден погибший ребенок, не предназначено для купания. Там нет спасательной станции.
«Признаки насильственной смерти не обнаружены», - заявляет МЧС.
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