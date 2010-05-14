В Керчи поезд наехал на лежащего на путях горожанина

Житель Крыма, который лежал на путях в Керчи, попал под поезд, но остался жив, получив травмы, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация об инциденте поступила к спасателям в четверг.

«Машинист поезда заметил лежащего на путях мужчину, начал тормозить, протянул его пятьдесят метров», - говорится в пресс-релизе.

Пострадавший керчанин доставлен в больницу с рваной раной в области голеностопного сустава, верхней части левого бедра, ушибом грудной клетки и перелом двух ребер.