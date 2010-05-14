Экс-президент Польши возглавил Ялтинскую европейскую стратегию

Правление международной независимой организации "Ялтинская европейская стратегия" (Yalta European Strategy - YES) избрало новым председателем президента Польши 1995-2005 годов Александра КВАСЬНЕВСКОГО, сообщила пресс-служба Фонда Виктора ПИНЧУКА.

"После шести лет пребывания во главе правления Стивен БАЙЕРС принял решение оставить эту должность", - говорится в сообщении.

Правления YES поблагодарило БАЙЕРСА за работу.

"Для меня большая честь стать новым председателем правления YES. Как член правления в течение трех лет, я знаю, что со времени создания YES в 2004 году был проделан невероятный объем работы, и многое было достигнуто. В должности председателя правления я буду прилагать все усилия для того, чтобы вывести отношения между Украиной и Европейским Союзом на новый уровень и работать вместе с Украиной на получение ею в перспективе членства в ЕС", - сказал КВАСЬНЕВСКИЙ.

YES - международная независимая организация, основанная в 2004 году украинским бизнесменом и общественным деятелем Виктором ПИНЧУКОМ.

Целью организации является содействие развитию справедливой, демократичной и успешной Украины, помощь стране в осуществлении реформ и поддержка ее евроинтеграционных устремлений.