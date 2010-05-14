Янукович «состарил» Черноморский флот

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что не согласен с тем, что Украины стала продвигаться в политическом плане от Европы в сферу влияния России.

"Украина все время продвигается в сферу украинских интересов. Это наш принцип, и мы его всегда будем придерживаться. Там, где будет интересно, с точки зрения экономики, с точки зрения развития страны, мы будем объединяться. И тогда мы будем это делать, когда мы все просчитаем. Вопрос Черноморского флота - я хотел бы дать для вас отдельный ответ. Для справки. Черноморский флот стоял и стоит на этой базе уже больше 300 лет", - сказал ЯНУКОВИЧ в интервью Би-би-си.

В действительности Севастополь заложен по указу российской императрицы Екатерины II в 1783 году, то есть городу в этом году - 227 лет. Столько же лет ЧФ.

Продление договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе, по мнению ЯНУКОВИЧА, выгодно Украине в финансовом плане.

"За годы независимости за эту базу Россия не заплатила ни одного цента. Сегодня только за первые десять лет Россия заплатит около 40 миллиардов долларов в виде компенсаций цены за газ. Этот вопрос обусловлен экономическим кризисом, который сегодня есть в мире, в том числе и в Украине", - сказал он.

Таким образом, сказал президент, Украина может избежать финансового кризиса вроде греческого. "Мы стояли перед выбором: создать ли такую ситуацию, как была создана в Греции, или найти компенсаторы, которые бы снизили дефицит бюджета. Мы их нашли. Это нам выгодно. Кроме того, Черноморский флот сегодня держит возле 70 тысяч рабочих мест в Крыму", - заявил ЯНУКОВИЧ.