Как получить шенген

Приём граждан по вопросам получения шенгенских виз для поездки в Литву, рабочих и студенческих виз, а также гражданства проведет визовый консул литовского посольства в Украине 20 и 21 мая в Симферополе.

«Пройдет приём граждан по вопросам консультации и приема документов на шенгенские визы с целью поездки в Литву, а также транзитом через Литву в Калининград (в том числе выдача виз на длительный срок)», - говорится в объявлении консульства.

Кроме того, визовый консул ответит на вопросы, касающиеся нового визового кодекса Евросоюза.

Прием граждан пройдет с 14-ти до 17-ти часов 20 мая и с 9-ти до 12-ти часов 21 мая в здании почетного консульства: Симферополь, улица Турецкая, 12.

Люди будут приниматься в порядке живой очереди, а также по предварительной записи по телефонам: (0652) 54-88-66, 24-85-15.