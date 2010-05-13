Власть Севастополя подписала соглашение о взаимодействии

Соглашение о взаимодействии городского совета пятого созыва и государственной администрации Севастополя подписали руководители двух ветвей власти города - Юрий ДОЙНИКОВ и Валерий САРАТОВ, передает УНИАН.

Перед подписанием проект соглашения, который местные чиновники называют «малой Конституцией Севастополя», утвердили депутаты горсовета.

«Есть большое желание сторон наладить нормальное взаимодействие двух ветвей власти. Так уж получается, что у администрации Севастополя по Конституции две функции - выполнение функций государственной власти, вторая - будем работать с советом как орган исполнительной власти горсовета Севастополя», - заявил САРАТОВ журналистам.

«Документ готовился, в основном, юристами горсовета, интересы городской громады учтены. Горсовету нужен орган (у севастопольского горсовета нет исполкома, есть только исполнительный аппарат, а предусмотренный Конституцией Украины закон о Севастополе, имеющем особый статус, на протяжении многих лет украинскому парламенту принять не удается - ред.), чтобы выполнять те решения, которые принимаются городской громадой - городским советом», - сказал ДОЙНИКОВ.

Он подчеркнул, что соглашение отвечает украинскому законодательству.