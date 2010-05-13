Москва и Севастополь подготовят программу сотрудничества

Москва и Севастополь намерены разработать комплексную программу сотрудничества, которая бы включала разнообразные направления взаимодействия двух городов, сообщила пресс-служба севастопольской администрации.

Инициатива обсуждалась во время встречи главы севастопольской администрации Валерия САРАТОВА и делегации правительства столицы России во главе с префектом Северо-Восточного административного округа Москвы в ранге министра московского правительства Ирины РАБЕР.

«У Москвы нам нужно многому поучиться, потому я буду просить мэра ЛУЖКОВА прислать своих специалистов в Севастополь, чтобы мы правильно сформулировали задание и направления совместной деятельности», - заявил САРАТОВ.

«Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ вместе с мэром Севастополя в ближайшее время должны подписать комплексную программу сотрудничества наших городов, которая охватывала бы самые разные сферы нашего общения и гуманитарные, и, конечно, касающиеся создания инфраструктуры города, его дальнейшего развития», - сказала РАБЕР.