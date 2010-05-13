Летом в Крыму появятся дополнительные посты ГАИ

Госавтоинспекция увеличит количество постов в Крыму на время курортного сезона для обеспечения безопасности движения и помощи водителям из других регионов, которые не знают особенностей горных дорог, заявил начальник госдепартамента ГАИ Валерий ЛОЗОВОЙ.

«В Крыму будем устанавливать дополнительные посты ГАИ для разъяснения водителям особенности езды по горным дорогам. В том числе (будем) объяснять им, как пользоваться так называемыми улавливающими тупиками», - сказал ЛОЗОВОЙ на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.