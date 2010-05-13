Саратовская область открыла торгпредство в Севастополе

Торговое представительство Саратовской области России торжественно открылось в четверг в Севастополе, передает УНИАН.

Его руководителем назначен Анатолий КОЧЕШКОВ - генерал-майор запаса, бывший офицер морской пехоты ЧФ РФ.

"Мы не сомневаемся, что это представительство послужит делу развития взаимоотношений между Севастополем, Крымом в целом в области гуманитарного сотрудничества, экономического, социального", - сказал губернатор Саратовской области Павел ИПАТОВ.

Руководитель севастопольской администрации Валерий САРАТОВ заявил, что задача, которая сегодня стоит перед Украиной в целом и Севастополем в частности, - это привлечение инвестиций.

"Конечно, в первую очередь мы бы приветствовали инвестиции со стороны России", - сказал он.

Торговое представительство открыто в соответствии с подписанным в ноябре 2009 года соглашением между правительством Саратовской области и администрацией Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.