ЧФ России ждет новые корабли

Новые корабли для Черноморского флота России могут в скором времени поступить в Севастополь, заявил временно исполняющий обязанности командующего ЧФ РФ вице-адмирал Сергей МЕНЯЙЛО, передает УНИАН.

«Я думаю, вы увидите их (корабли) скоро», - сказал он журналистам в Севастополе.

На уточняющий вопрос, в этом ли году поступят корабли, МЕНЯЙЛО ответил: «Чтобы построить корабль - нужно время. Корабли для Черноморского флота заложены (началось их строительство на судоверфях)».

«У нас есть два президента, которые недавно подписали двустороннее соглашение, и в развитие этого соглашения, наверное, будет подписан еще ряд документов, которые потом будут опубликованы. Поэтому, преждевременно говорить о том, что будут старые или новые корабли. Я вам говорю со всей ответственностью: старого не будет. Будет новое. Когда оно будет - это уже будет зависеть от того, когда вопрос будет окончательно решен на уровне двух государств», - заявил представитель командования ЧФ РФ.

Относительно судьбы нового оборудования и вооружения флота МЕНЯЙЛО заявил: «Все идет в соответствии с планом, который утвердил Президент Российской Федерации, министр обороны. Поэтому, я думаю, эти планы будут озвучены после того, как подписанное между государствами соглашение получат свое дальнейшее развитие».

«А то, что Черноморский флот обновляется… Ну, я могу сказать, что в составе ЧФ есть Новороссийская база, которая в прошлом и позапрошлом году получила новые корабли. Перспективы не то что обнадеживают, они есть, и они довольно радужные», - добавил вице-адмирал.

Согласно соглашению 1997 года о пребывании ЧФ РФ в Крыму, Россия не может без согласия Украины расширять, обновлять и модернизировать боевой состав флота. Согласно этому же соглашению, ЧФ РФ должен был покинуть Украину в 2017 году.

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ в апреле 2010-го подписали соглашение о продлении базирования российской военной базы в Севастополе до 2042 года. Госдума РФ и Верховная Рада Украины ратифицировали договор. Оппозиционные партии в Украине заявили о неконституционности соглашения.